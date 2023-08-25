Какие товары для строительства и ремонта надо брать сейчас

3:56 Your browser does not support the audio element. Общество

С каждым годом цены на стройматериалы продолжают расти, оставляя покупателей в поиске наилучших предложений. В последний год стоимость большинства стройматериалов возросла на 20-40%, хотя доски и фанера незначительно подешевели, сообщает aif. ru.

Перед осенью: Подготовьтесь к покупкам умно

Согласно мнению экспертов, наступающая осень — идеальное время для планирования покупок стройматериалов. Определенные категории товаров, такие как утеплитель, кирпич и премиальная сантехника, ожидаются стать основными объектами интереса. Это объясняется несколькими факторами, начиная от привлекательных цен на предстоящие распродажи до дефицита определенных продуктов, отсутствующих в российском ассортименте.

Спрос на стройматериалы: Тенденции и анализ

Спрос на стройматериалы вырос в два с половиной раза за последний год, как утверждает депутат Госдумы Алексей Журавлев. Хотя этот подъем был заметен после периода спада, он послужил толчком для ускорения роста цен. Подорожание затронуло множество категорий, например, цены на лаки и краски выросли на 49,2%, сухие строительные смеси — на 21,8%, а расходные материалы — на 21%. Эксперты считают, что это в значительной степени обусловлено зависимостью от импортированного оборудования и сырья.

Перспективы цен: Прогноз на конец года

В ходе интервью депутат Госдумы отметил, что к концу года стоимость строительных материалов может возрасти в среднем на 10-15%. Такой рост обусловлен не только текущими тенденциями, но и другими факторами, такими как падение курса рубля. Важно понимать, что выбор и покупка стройматериалов в ближайшие месяцы несут дополнительную ценность — некоторые товары уже сейчас находятся в дефиците, и нет гарантии, что их можно будет легко найти в будущем.

"К концу лета сложился дефицит и рост цен на утеплитель всех видов, газобетонные блоки и кирпич (как облицовочный, так и строительный), осенью также прогнозируется острая нехватка утеплителя и товаров с противоморозными добавками, необходимыми для работы при нулевых и отрицательных температурах, — добавил эксперт. — Цены уже выросли на 20-40%, одной из причин стало падение курса рубля".

Дефицит и возможности

Согласно мнению Федора Васильева, основателю и генеральному директору компании "Главснаб", сейчас на рынке наблюдается дефицит утеплителя, газобетонных блоков, кирпичей и аквапанелей Knauf. По его данным, уход некоторых производителей с российского рынка столкнул покупателей с проблемами доступности электроинструмента известных марок, таких как Bosch и Makita, а также сантехники престижных брендов, включая Jacob, Delafon и Roca.

Остерегайтесь контрафакта

Одной из важных проблем при покупке стройматериалов является риск покупки контрафактных товаров. Это особенно актуально при выборе цемента, так как в настоящее время каждый пятый мешок цемента в России — фальсификат. Поддельный цемент может оказаться не только менее качественным, но и опасным для конструкции, что может привести к серьезным проблемам в будущем.

Сезонные акции и перспективы

В начале сентября многие строительные магазины и интернет-площадки запускают сезонные акции и распродажи. Это отличная возможность для покупателей приобрести необходимые материалы по более выгодным ценам. Важно не упустить этот момент, так как некоторые товары могут закончиться быстро из-за дефицита на рынке.

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