Предложение о проведении дороги через Арабатскую стрелку для соединения региона с Крымом было выдвинуто временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. Об этом сообщает "За рулём".

Фото: "New 400 series highway under construction" by divya_ is licensed under CC BY-SA 2.0.