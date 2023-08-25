В Крым предложили построить новую дорогу

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Предложение о проведении дороги через Арабатскую стрелку для соединения региона с Крымом было выдвинуто временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. Об этом сообщает "За рулём".

Фото: "New 400 series highway under construction" by divya_ is licensed under CC BY-SA 2.0.

В ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным он подчеркнул, что идея заключается в создании дорожного пути по Арабатской стрелке, которая, тем не менее, уже имеет связь с полуостровом Крым.

Проект имеет даже потенциального исполнителя, причем данная компания не планирует привлекать бюджетные деньги. Практически уже существующая дорога, проходящая по Арабатской стрелке, требует лишь модернизации, отметил врио главы региона. Сама Арабатская стрелка представляет собой узкую полосу земли на северо-восточной части Крымского полуострова, разделяющую залив Сиваш и Азовское море.

Её основной материал — ракушечная порода. В планах преобразовать этот участок в новую дорогу, однако стоит отметить, что участок довольно узкий и имеет сложное грунтовое покрытие с болотными участками, что представляет определенные сложности для строителей.

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