Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Кристина Асмус оказалась в больнице после купания в грязной реке
Певица Нюша восстанавливает форму после вторых родов при помощи иглоукалывания
Фигура Ксении Бородиной преобразилась после отказа от алкоголя и сладкого
Экономист Анфиногенов заявил, что государство должно вмешаться в вопрос роста цен
Певица Анна Семенович поймала букет невесты и объявила о свадьбе
Мужчина, ударивший девушку в "коротких шортах", отправлен под арест на один месяц
Певица Лолита устроила пьяные танцы после победы в казино
Модель Мария Вебер рассказала о своем отношении к Тимати после шоу "Холостяк"
Два человека пострадали из-за короткого замыкания электросетей в котловане в Москве

В Крым предложили построить новую дорогу

1:14
Общество

Предложение о проведении дороги через Арабатскую стрелку для соединения региона с Крымом было выдвинуто временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. Об этом сообщает "За рулём".

В Крым предложили построить новую дорогу
Фото: "New 400 series highway under construction" by divya_ is licensed under CC BY-SA 2.0.

В ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным он подчеркнул, что идея заключается в создании дорожного пути по Арабатской стрелке, которая, тем не менее, уже имеет связь с полуостровом Крым.

Проект имеет даже потенциального исполнителя, причем данная компания не планирует привлекать бюджетные деньги. Практически уже существующая дорога, проходящая по Арабатской стрелке, требует лишь модернизации, отметил врио главы региона. Сама Арабатская стрелка представляет собой узкую полосу земли на северо-восточной части Крымского полуострова, разделяющую залив Сиваш и Азовское море.

Её основной материал — ракушечная порода. В планах преобразовать этот участок в новую дорогу, однако стоит отметить, что участок довольно узкий и имеет сложное грунтовое покрытие с болотными участками, что представляет определенные сложности для строителей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Крыму завершается строительство ещё одной трассы регионального значения
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Диверсанты на лодках обстреляли кемпинг с людьми в Крыму

Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Предварительно, это могла быть украинская ДРГ.

Shot: украинские диверсанты на лодках открыли огонь по туристам в Крыму
Народный артист РФ Анатолий Васильев осудил Людмилу Артемьеву за резкое отношение к фанатам
Шарахала людей: Анатолий Васильев высказался о поведении Людмилы Артемьевой
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Удар по центрам приятия решений — подарок РФ к дню "незалежности" Украины
Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов БРИКС обсудил ситуацию на Украине, поддержав Россию Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин
Путин назвал Пригожина талантливым человеком
Избиения и вымогательства: что вытворяют подростки под Петербургом
В Одессе взрывы: ПВО Украины проспала все ракеты
В Одессе взрывы: ПВО Украины проспала все ракеты
Последние материалы
Экономист Анфиногенов заявил, что государство должно вмешаться в вопрос роста цен
Певица Анна Семенович поймала букет невесты и объявила о свадьбе
Мужчина, ударивший девушку в "коротких шортах", отправлен под арест на один месяц
ВСУ атаковали Крым при помощи 42 дронов. Какие данные раскрыли власти?
Певица Лолита устроила пьяные танцы после победы в казино
Модель Мария Вебер рассказала о своем отношении к Тимати после шоу "Холостяк"
Два человека пострадали из-за короткого замыкания электросетей в котловане в Москве
Актриса Екатерина Варнава объяснила суть конфликта между Галич и Чеботиной
Осудившего СВО Максима Виторгана в сериале заменили нейросетью
Певица София Ротару сильно постарела за прошедший год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников