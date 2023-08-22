Список предметов ЕГЭ могут расширить

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Представители школьного возраста могут получить право на сдачу окончательной аттестации по родному языку и литературе. Идею такого законопроекта выдвинули члены Государственного Собрания — Курултай Республики Башкортостан совместно с депутатом Государственной Думы Эльвирой Аиткуловой, представляющей данный субъект Российской Федерации.

Фото: by Химки ТВ is licensed under CC BY 3.0.

Этот документ планируется включить в повестку работы нижней палаты парламента в период осенней сессии.

На территории России насчитывается 277 языков и диалектов, однако лишь 105 из них включены в государственную систему образования: 24 используются в качестве языка обучения, а 81 — как учебные предметы. Фактически, в системе образования заслуживают полноценного внимания всего лишь каждый десятый язык, подметили члены Государственного Собрания Башкортостана.

С учетом данной ситуации башкирские законодатели, совместно с депутатом Государственной Думы Эльвирой Аиткуловой, представившей интересы республики, выдвинули предложение о расширении спектра образовательных возможностей, связанных с преподаванием родных языков и литературы в школах, а также о введении экзамена по этим предметам в рамках ЕГЭ.

Авторы инициативы указали на статью 26 Конституции, которая обеспечивает право на "использование родного языка" и "свободный выбор языка общения, обучения, воспитания и творчества". Однако существующая система образования не в полной мере реализует эту конституционную норму, как отмечено в пояснительной записке к предложенному документу.

С целью изменения ситуации башкирские законодатели предложили внести поправки в закон "Об образовании", дополнив его положениями, связанными с особенностями реализации образовательных программ, ориентированных на этнокультурные аспекты, включая уровень среднего общего образования.

Документ также подразумевает разрешение на проведение государственной окончательной аттестации в формате единого государственного экзамена по родному языку и родной литературе. В настоящее время такая возможность имеется в рамках единых республиканских экзаменов (ЕРЭ), введение которых может осуществлять местное управление. Важно отметить, что результаты ЕРЭ не учитываются при поступлении в высшие учебные заведения, даже на специализированные факультеты башкирской филологии.

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