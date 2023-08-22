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Фигуранта дела о гибели диггеров в коллекторе доставили на допрос в Москву

0:41
Общество

Александра Кима, руководителя компании "Спутник", который занимался продажей и организацией услуг для участников группы, погибших в подземном коллекторе Москвы, доставили в столицу для допроса, сообщили в Следственном комитете (СК) по Москве.

Фигуранта дела о гибели диггеров в коллекторе доставили на допрос в Москву
Фото: "Stará kanalisační čistírna v Praze - Bubenči / Sewerage Purification Plant at Bubenec" by overdrive_cz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ранее СК Москвы уже доложило о находке тел восьми погибших участников нелегальной экскурсии по подземным коллекторам. Виновнику в организации этой незаконной экскурсии, Никите Дубасу, были предъявлены обвинения. Генеральный директор "Авангарда" Александр Лазовский, также вовлеченный в это дело, 21 августа покинул страну и находится в розыске.

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Жуткий ливень утопил группу диггеров в подземелье Москвы, шансов на спасение практически не было
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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