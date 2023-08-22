Нижегородки меняют подход к интимной жизни своих мужей

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

За пять лет количество клиенток из Нижегорода, обращающихся к сексологу Евгению Быстрову с просьбой научить их мужей более интенсивному сексу, увеличилось в 50 раз. Эту информацию сам специалист сообщил NewsNN.

Фото: Авторство: Grendelkhan. CC BY-SA 3.0

По словам Быстрова, речь идёт о стремлении к более страстной интимной жизни, известной как "BDSM-light". Чаще всего такое желание возникает у женщин, находящихся в долгосрочных отношениях, и тех, которые хотят придать больше разнообразия близости со своими партнерами, но зачастую не знают, как это сделать.

Согласно собеседнику NewsNN, 80% клиентов, которые консультируются с ним на тему BDSM, являются женщинами. Нижегородки хотят, чтобы их мужчины были более решительными в интимной сфере.

Ранее мы сообщили, что также в Нижнем Новгороде проводятся вечеринки любителей БДСМ, вход куда стоит до 1 млн рублей.

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