Нижегородцы отдают миллионы рублей за странные развлечения

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Стоимость участия в вечеринке с элементами БДСМ в Нижнем Новгороде может достигать миллиона рублей. Такие данные были предоставлены организатором подобных мероприятий Ильей Лукичевым в интервью для NewsNN.

Фото: by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.

Илья Лукичев рассказал, что в Нижнем Новгороде функционирует ряд событий, призванных удовлетворить интересы любителей БДСМ. К тому же существуют закрытые встречи, доступ к которым возможен лишь после прохождения специальной проверки. Кроме того, организуются частные мероприятия, посещение которых возможно только по персональному приглашению.

Однако, чтобы принять участие в таком событии, придется внести сумму до одного миллиона рублей. По мнению собеседника из NewsNN, представители БДСМ-сообщества в большинстве случаев предпочитают не раскрывать подробности о вечеринках, чтобы обеспечить комфорт участников.

Кроме того, иногда такие мероприятия могут подвергаться риску срыва со стороны православных активистов.

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