Политолог Сергей Марков обеспокоен состоянием здоровья бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, который находится в заключении.
Марков, ссылаясь на заявления семьи Стрелкова, рассказал, что экс-министр обороны ДНР, возможно, находится в предынфарктном состоянии: у него отнимается рука и имются проблемы с сердцем. Родственники Стрелкова жалуются на то, что арестанту не оказывают должную медицинскую помощь.
Политолог призвал не допустить кончины Стрелкова в российской тюрьме, так как это вызовет огромную радость у Украины. По мнению Маркова, историей воспользуются украинские СМИ, которые будут в негативном свете пропагандировать идеи "русского мира".
Ранее Сергей Марков объяснил, почему арестовали Игоря Стрелкова, ведь он же за СВО.
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