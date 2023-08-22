Марков рассказал о предынфарктном состоянии Стрелкова

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Политолог Сергей Марков обеспокоен состоянием здоровья бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, который находится в заключении.

Фото: "Игорь Стрелков на похоронах добровольца" by Leonrid is licensed under CC BY-SA 4.0.

Марков, ссылаясь на заявления семьи Стрелкова, рассказал, что экс-министр обороны ДНР, возможно, находится в предынфарктном состоянии: у него отнимается рука и имются проблемы с сердцем. Родственники Стрелкова жалуются на то, что арестанту не оказывают должную медицинскую помощь.

Политолог призвал не допустить кончины Стрелкова в российской тюрьме, так как это вызовет огромную радость у Украины. По мнению Маркова, историей воспользуются украинские СМИ, которые будут в негативном свете пропагандировать идеи "русского мира".

Ранее Сергей Марков объяснил, почему арестовали Игоря Стрелкова, ведь он же за СВО.

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