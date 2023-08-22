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Новые правила оказания платной медицинской помощи

3:19
Общество

С 1 сентября вступают в силу новые изменения в сфере платной медицинской помощи. Об этом сообщает "Православие и мир". Изменения будут действовать до 2026 года. Цель — упорядочить и сделать более прозрачными уже существующие нормы в данной сфере, как сообщают источники издания "Известия".

Новые правила оказания платной медицинской помощи
Фото: "Medicine 01" by takacsi75 is licensed under CC BY 2.0.

Основные аспекты постановления

Изменения касаются многих аспектов платной медицинской помощи. Однако главное остаётся неизменным: сохранение бесплатной медицинской помощи для граждан России. Новое постановление лишь уточняет условия и критерии, при которых медучреждения могут предоставлять платные услуги.

Когда можно оказывать платные медицинские услуги?

В постановлении указаны случаи, при которых медицинские учреждения имеют право предоставлять платные медицинские услуги.

Конкретные лекарства

Если пациент желает получить определённое лекарство, которое не входит в перечень жизненно необходимых препаратов, и его стоимость не покрывается государственным бюджетом, медицинское учреждение может предложить это лекарство как платную услугу, если его применение не обусловлено жизненными показаниями или индивидуальной непереносимостью.

Медицинские изделия и специализированное питание

В случаях, когда пациенту требуются медицинские изделия или специальное питание, которое не включено в государственные гарантии, медицинские учреждения могут предоставить эти услуги как платные.

Индивидуальное медсестринское наблюдение: пациент имеет право запросить индивидуальное медсестринское наблюдение, даже если для этого нет официальных медицинских показаний. Услуга может быть оказана платно.

Защита персональной информации

Если пациент не желает раскрывать свои личные данные, медицинское учреждение может предложить конфиденциальное оказание услуг за определенную плату.

Иностранные граждане

Граждане других стран, не имеющие оформленного полиса обязательного медицинского страхования, могут получить медицинскую помощь платно.

Самостоятельное обращение

Если пациент обращается за медицинской помощью самостоятельно, без направления врача (с некоторыми исключениями), согласно статье 21 закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", эти услуги также могут быть предоставлены платно.

"Все виды медпомощи, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий. Никаких изменений в этой части не планируется", — заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Платная медицинская помощь, согласно новому постановлению, приводится в соответствие с современными клиническими рекомендациями и стандартами. Разумеется, у этого есть обратная сторона: государство очевидно имеет цель сократить "ложное" срабатывание бесплатной медицинской помощи, — отметил эксперт издания, юрист Константин Бахтин.

По мнению эксперта, у пациентов должно появиться больше ясности относительно платных медуслуг.

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Правительство утвердило новые «Правила оказания платных медуслуг». Что изменится?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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