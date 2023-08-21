«Ситидрайв» и «ВкусВилл» запустили челлендж «кабачкошеринг»

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

В середине августа "Вкусвилл" решил ответить на извечный вопрос "Что делать с кабачками", организовав инициативу "кабачкошеринг". В сотрудничестве с "Ситидрайв" бренды оснастили семь автомобилей специальным брендингом для этой цели. В багажнике каждого автомобиля есть деревянный ящик, куда люди могут положить излишки кабачка. Те, кто в этом нуждается, могут затем полакомиться полезным овощем. В коробках также находятся подарки от "Вкусвилл", в том числе банки кабачковой икры. Специалисты по техническому обслуживанию позаботятся о том, чтобы в ящики были помещены только свежие и качественные овощи.

Фото: "Zucchini Nahaufnahme" by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Этот проект стал возможен благодаря сотрудничеству с такими инициативами по обмену продуктами питания, как "Еда дома", "Банк еды Русь" и АНО "Фудшеринг". Кроме того, бренды запустили онлайн-игру, в которой игроки используют багажник автомобиля, чтобы ловить виртуальные кабачки. Успешные игроки получают в награду промо-коды от обоих брендов и рекомендации о том, что делать с настоящими кабачками. Это может включать в себя организацию застолья на тему кабачков с закусками, основными блюдами и десертами по рецептам из "Вкусвилл" или обмен ими через сервис обмена продуктами "Еда дома" и специализированные группы в социальных сетях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вы сразу полюбите КАБАЧКИ! 6 Ленивых Рецептов из КАБАЧКОВ - Как Вкусно приготовить КАБАЧКИ