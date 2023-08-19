Скончался народный артист России Игорь Ясулович

Ушел из жизни артист Игорь Ясулович, который был удостоен звания народного артиста России. Эту печальную информацию опубликовали на Telegram-канале ГИТИС.
"С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", — говорится в официальном сообщении.
Недавно 81-летний Игорь Николаевич выписался из больницы после тяжелой болезни. В период госпитализации ему пришлось перенести несколько хирургических вмешательств, и даже был введен в искусственную кому.
Игорь Ясулович был известен как актер театра и кино, режиссер и сценарист. Его голос в озвучивании был моментально узнаваемым. Он дебютировал на экране в 60-е годы, сыграв роль физика Федорова в фильме "Девять дней одного года" под режиссурой Михаила Ромма.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мошенница выудила у раненого ветерана почти два миллиона рублей.