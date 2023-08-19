Скончался народный артист России Игорь Ясулович

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Ушел из жизни артист Игорь Ясулович, который был удостоен звания народного артиста России. Эту печальную информацию опубликовали на Telegram-канале ГИТИС.

Фото: Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 4.0

"С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", — говорится в официальном сообщении.

Недавно 81-летний Игорь Николаевич выписался из больницы после тяжелой болезни. В период госпитализации ему пришлось перенести несколько хирургических вмешательств, и даже был введен в искусственную кому.

Игорь Ясулович был известен как актер театра и кино, режиссер и сценарист. Его голос в озвучивании был моментально узнаваемым. Он дебютировал на экране в 60-е годы, сыграв роль физика Федорова в фильме "Девять дней одного года" под режиссурой Михаила Ромма.

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