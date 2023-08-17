В Турции силовики задержали 39 человек за организацию незаконного ввоза мигрантов

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Турецкие силы безопасности провели операцию по задержанию лиц, ответственных за организацию незаконного ввоза мигрантов в страну, что подтвердил министр внутренних дел Али Ерликая.

Фото: "migrant workers" by Rex Pe is licensed under CC BY 2.0.

"Задержано 39 организаторов, в том числе пять иностранцев. 26 из них были арестованы. В отношении 13 избрана мера пресечения в виде условно-досрочного освобождения под судебный контроль", — сообщил Ерликая на своей странице в X (бывший Twitter*).

Операция проводилась в различных провинциях, а именно в Анталье, Мугле, Измире и Балыкесире.

Ранее мы уже сообщали, что власти Турции начали в стране рейды по квартирам россиян, которые им сдаются незаконно.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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