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Hugo Boss решил оставить в России часть бизнеса и заняться оптовыми поставками

2:38
Общество

Немецкий производитель одежды Hugo Boss принял решение сохранить присутствие на российском рынке, сфокусировавшись на оптовых поставках. Как пишут СМИ, компания рассматривает возможность продажи оставшихся магазинов Hugo Boss в России, и в настоящее время ведутся переговоры по этому вопросу. Компания пересматривает свою бизнес-структуру, чтобы адаптироваться к новым условиям. Hugo Boss — крупный производитель премиальной одежды.

Hugo Boss решил оставить в России часть бизнеса и заняться оптовыми поставками
Фото: Авторство: Sowu gvyern. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72501236

По состоянию на конец 2022 года "Хьюго Босс Рус" управлял 19 магазинами в разных регионах России. Выручка компании снизилась на 17% до 6,3 млрд рублей, а убыток составил 26,2 млн рублей в том же году. Напомним, годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 406 млн рублей. В марте 2022 года Hugo Boss AG объявила о приостановке розничных и онлайн-продаж в России, но продолжила работать через оптовые каналы.

Параллельно в Петербурге наблюдается динамичное развитие сферы розничных продаж. За первое полугодие 2023 года было открыто 64 магазина одежды, обуви и аксессуаров, в то время как 38 магазинов были закрыты. Розничные компании активно расширяют арендуемые площади, занимая место, оставшееся после ухода иностранных брендов.

Так, Melon Fashion Group собирается внедрить новый бренд Idol, планируя открыть 50 магазинов в крупнейших торговых центрах Петербурга за первый год. Прогнозируется, что Idol займет позицию в премиальном сегменте одежды, заменив ушедший испанский бренд Massimo Dutti.

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство рекламного агентства "Радио Реклама НН", принадлежащего инвестгруппе Kismet Capital Group экс-главы "МегаФона" Ивана Таврина, о приобретении торговых сетей Zarina, Befree, Love Republic и Sela. Планируется, что рекламное агентство станет обладателем до 75% акций АО "МФГ Инвест", а также получит право на контроль над деятельностью АО "Мэлон Фэшн Груп" и ООО "Такси.Стиль". Zarina, Befree, Love Republic и Sela управляются ретейлером Melon Fashion Group из Петербурга.

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Денис Гайворонский для HUGO BOSS Kyrgyzstan
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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