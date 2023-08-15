В России снимут отечественный мультфильм "Тачки" под названием "Копейка", рассказывающей о жизни творений российского автопрома.
Данная новость появилась в социальных скетях "Бюллетень кинопрокатчика". Созданием мульпликационного фильма займётся кинокомпания "Гром".
Каждый персонаж в мультике будет реальной маркой автомобиля — Запик (Запорожец), Копейка (ВАЗ-2101), Веста (Лада Веста).
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ снова будет производить автомобиль Lada Largus.
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