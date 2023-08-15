В России снимут аналог мультфильма "Тачки": в главной роли Копейка, Запик и Веста

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

В России снимут отечественный мультфильм "Тачки" под названием "Копейка", рассказывающей о жизни творений российского автопрома.

Фото: https://cars.disney.com/

Данная новость появилась в социальных скетях "Бюллетень кинопрокатчика". Созданием мульпликационного фильма займётся кинокомпания "Гром".

Каждый персонаж в мультике будет реальной маркой автомобиля — Запик (Запорожец), Копейка (ВАЗ-2101), Веста (Лада Веста).

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ снова будет производить автомобиль Lada Largus.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.