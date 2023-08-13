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В Сочи полицейские начали штрафовать нарушающих запретные зоны самокатчиков

1:28
Общество

Власти Сочи начали оперативно-профилактическую операцию по борьбе с лицами, не соблюдающими правила, установленные для велосипедистов и скутеристов. Об этом сообщает "КП-Кубань".

В Сочи полицейские начали штрафовать нарушающих запретные зоны самокатчиков
Фото: PPI/Keystone Press Agency

Операция проводилась в светлое время суток на улицах, где использование велосипедов и электроскутеров либо запрещено, либо ограничено.

"Водителей призывали к внимательности и осторожности. Они были проинструктированы о правильном порядке перехода проезжей части и о специально отведенных местах, где разрешено передвигаться любителям двухколесного транспорта", — пояснили в местном отделении полиции.

Однако в некоторых случаях сотрудники милиции не ограничились простыми беседами. Шестерым скутеристам они выписали штрафы за нарушение зон, где запрещено движение на скутерах.

Администрация Сочи заявила о намерении расширить количество запретных зон. В Сочи использование электроскутеров запрещено на набережных и некоторых улицах. Всего таких зон насчитывается более 20.

В течение нескольких дней в Сочи произошел ряд инцидентов с участием электроскутеров. Среди них были инциденты с электроскутерами, в результате которых незначительные травмы получили пожилая женщина и беременная женщина. К счастью, ни один из этих случаев не привел к серьезным травмам.

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В Уфе начали штрафовать электросамокатчиков. Что они нарушают и сколько заплатят?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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