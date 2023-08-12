В районе Керченского пролива сегодня сбили две ракеты боевиков ВСУ, следует из сообщения в Телеграм-канале главы Республики Крым Сергея Аксёнова.
По его словам, системы ПВО бойцов ВС РФ сработали успешно. Повреждения на Крымском мосту не зафиксированы, констатировал Аксёнов.
Крымские власти призвали население полуострова оставаться в спокойствии и доверять исключительно официальным источникам информации.
Напомним, Минобороны России ранее сообщило об очередной попытке укронацистов совершить теракт на Крымском мосту. Киевский режим пытался применить зенитную управляемую ракету С-200, переделанную в ударную версию, уточнили в профильном ведомстве.
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