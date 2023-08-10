ВЦИОМ сообщил: более 80% жителей юга Тюменской области чувствуют себя счастливыми

2:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Большинство жителей юга Тюменской области считают себя счастливыми — 83% населения, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Фото: Ютуб

В ходе опроса своим счастьем поделилась значительная часть жителей юга Тюменской области. Позитивное настроение характерно для различных слоев населения: 83% среди жителей областного центра, 86% среди жителей малых городов юга области и 84% среди жителей сельской местности. Примечательно, что жители городов демонстрируют более высокий уровень абсолютного счастья — 34% респондентов.

В отчете подчеркивается, что источником счастья тюменцы чаще всего называют семью и её благополучие (55%). На втором месте — наличие детей (45%), на третьем — здоровье и благополучие близких (38%).

Кроме того, в сообщении отмечается, что уровень доверия к действующему губернатору Александру Моору среди жителей Тюменской области составляет 80%, при этом 78% одобряют его деятельность.

Подавляющее большинство жителей Тюменской области, а именно 85%, оценивают действия губернатора как эффективные. За последний год оценка общественно-политической ситуации в регионе улучшилась по шести направлениям: 69% респондентов характеризуют ситуацию как стабильную и относительно спокойную.

Исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения, было посвящено анализу общественно-политической обстановки на юге Тюменской области. С 1 июня по 1 августа 2023 года были проведены телефонные и очные интервью, в которых принял участие 2701 житель юга Тюменской области в возрасте от 18 лет и старше.

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