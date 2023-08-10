Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Генерал Круглов: ВС РФ будет сложно освободить Купянск из-за тотальной мобилизации на Украине
Вирусолог Волчков спрогнозировал волну коронавируса "Эрис" осенью
Выбросы ядовитого хлорида водорода выявлены в двух округах Омска
В СК назвали отравление предварительной причиной смерти школьницы в Каменске-Уральском
Политолог Блохин: действия России угрожают разрывом отношений киевского режима с Западом
Психолог Вероника Степанова считает корыстным брак Богомолова и Собчак
Стая косаток напала на яхту и оторвала руль у берегов Португалии
В Омске синоптики зафиксировали выбросы ядовитого хлорида водорода
Полковник Макгрегор: командиры ВСУ приказывают своим солдатам сдаваться в плен

ВЦИОМ сообщил: более 80% жителей юга Тюменской области чувствуют себя счастливыми

2:04
Общество

Большинство жителей юга Тюменской области считают себя счастливыми — 83% населения, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

ВЦИОМ сообщил: более 80% жителей юга Тюменской области чувствуют себя счастливыми
Фото: Ютуб

В ходе опроса своим счастьем поделилась значительная часть жителей юга Тюменской области. Позитивное настроение характерно для различных слоев населения: 83% среди жителей областного центра, 86% среди жителей малых городов юга области и 84% среди жителей сельской местности. Примечательно, что жители городов демонстрируют более высокий уровень абсолютного счастья — 34% респондентов.

В отчете подчеркивается, что источником счастья тюменцы чаще всего называют семью и её благополучие (55%). На втором месте — наличие детей (45%), на третьем — здоровье и благополучие близких (38%).

Кроме того, в сообщении отмечается, что уровень доверия к действующему губернатору Александру Моору среди жителей Тюменской области составляет 80%, при этом 78% одобряют его деятельность.

Подавляющее большинство жителей Тюменской области, а именно 85%, оценивают действия губернатора как эффективные. За последний год оценка общественно-политической ситуации в регионе улучшилась по шести направлениям: 69% респондентов характеризуют ситуацию как стабильную и относительно спокойную.

Исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения, было посвящено анализу общественно-политической обстановки на юге Тюменской области. С 1 июня по 1 августа 2023 года были проведены телефонные и очные интервью, в которых принял участие 2701 житель юга Тюменской области в возрасте от 18 лет и старше.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Исследования ВЦИОМ показали, россияне довольны своей жизнью.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Стало ясно, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"

Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".

Полковник Кнутов: ВС РФ удалось разгадать, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"
Актёр из Череповца Сергей Анисифоров разрезал и сжёг флаг России
Череповецкий актёр Сергей Анисифоров растоптал и сжёг российский флаг
Путин хорошо знает немцев и всё рассчитал: "Северный поток" будет реанимирован
Немцы исполнили песню солдат вермахта на ярмарке в Польше
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
"Это не пиротехника": чудом выживший при взрыве в Сергиевом Посаде описал случившееся
Зачем НАТО и США сдерживают Польшу от войны с Россией?
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
Последние материалы
Психолог Вероника Степанова считает корыстным брак Богомолова и Собчак
Стая косаток напала на яхту и оторвала руль у берегов Португалии
В Омске синоптики зафиксировали выбросы ядовитого хлорида водорода
Полковник Макгрегор: командиры ВСУ приказывают своим солдатам сдаваться в плен
В Уссурийске обнаружили африканскую чуму свиней
Представитель ЕС Петер Стано: страны G20 призывали надавить на Россию по зерновой сделке
Эксперты считают, что нацисты хотели сделать из сталинградцев рабов
Как выбрать качественное мороженое: советы эксперта
Актриса Вера Васильева оставила в наследство поклоннице квартиру в Москве
Здоровье Саакашвили продолжает ухудшаться, сообщили защитники прав человека в Грузии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников