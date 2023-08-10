Роспотребнадзор: в Якутске зафиксировали высокую концентрацию химических веществ

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Высокую концентрацию химических веществ зафиксировали в воздухе Якутска, сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото: DEPOSITPHOTOS.COM

Согласно информации ведомства, столицу республики заволокло густым тёмным дымом со специфическим запахом.

"По результатам исследований превышение ПДК химических веществ установлено в шести пробах по трём показателям в городе Якутске: взвешенные вещества — до 1,18 ПДК, взвешенные частицы РМ 2,5 — до 1,6 ПДК, взвешенные частицы РМ 10 — до 1,1 ПДК", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Остальные вещества в воздухе не превышают нормальный показатель. Жителей города призвали сократить время пребывания на открытом воздухе.

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