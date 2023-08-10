Высокую концентрацию химических веществ зафиксировали в воздухе Якутска, сообщили в Роспотребнадзоре.
Согласно информации ведомства, столицу республики заволокло густым тёмным дымом со специфическим запахом.
"По результатам исследований превышение ПДК химических веществ установлено в шести пробах по трём показателям в городе Якутске: взвешенные вещества — до 1,18 ПДК, взвешенные частицы РМ 2,5 — до 1,6 ПДК, взвешенные частицы РМ 10 — до 1,1 ПДК", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Остальные вещества в воздухе не превышают нормальный показатель. Жителей города призвали сократить время пребывания на открытом воздухе.
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