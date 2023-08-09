Глава Шебекина объяснил, почему РСЧС не отправляла сообщения об обстрелах

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава администрации Шебекинского округа дал разъяснения относительно того, почему население не получало уведомлений от РСЧС о ракетных атаках в приграничной зоне. В ходе информационного собрания у Владимира Жданова появились вопросы о том, почему статистика свидетельствовала о произошедших обстрелах, но уведомления от РСЧС так и не поступали. Об этом сообщает bel.ru.

Фото: t.me/vvgladkov

Государственный служащий пролицензировал причины поступления и непоступления оповещений. По его словам, существует определенный порядок отправки уведомлений, который зависит от обстоятельств. Он пояснил, что в ежедневных отчетах о произошедших событиях указывается, где именно были зафиксированы обстрелы.

Важно, чтобы население получало актуальную информацию, когда возникает угроза. Вместе с тем, Владимир Жданов отметил, что если отправлять уведомления о каждой ракетной атаке, которая происходит за пределами населенных пунктов, со временем общественность перестанет реагировать на такие оповещения.

Глава администрации подчеркнул, что рассылка уведомлений осуществляется в случае, когда непосредственная угроза затрагивает населенный пункт. В случае же, если речь идет о территории за пределами населенных пунктов, эти случаи фиксируются в статистике, но не сопровождаются уведомлениями от РСЧС.

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