Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бывший сотрудник Росавиации предстанет перед судом по делу о взяточничестве
Звезда "Секса в большом городе" впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании и признался в изменах жене
Кнутов: оставшиеся резервы Киев может направить к Артёмовску и Угледару
Зеленский: "Россия должна быть благодарна, если Украина вступит в НАТО"
Гурулёв: российская ПВО научилась сбивать хвалёный Storm Shadow — но не это главное
Представитель сети индийских отелей раскрыл, какие делегации и в каком составе будут на саммите G20
Нутрициолог: "К акне приводит "передозировка" омега-6"
Арнольд Шварценеггер признался, что страдает дислексией
WSJ: ВСУ в ходе контрнаступления даже не достигли российской линии обороны, поэтому сменили тактику

Депутаты Госдумы приедут в Бурятию, чтобы обсудить закон об охране озера Байкал

3:05
Общество

Депутаты Государственной Думы РФ 21-24 августа посетят прибрежные районы озера Байкал для общения с местными жителями и обсуждения поправок к "Закону об охране озера Байкал". Об этом сообщила ТАСС министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.

Депутаты Госдумы приедут в Бурятию, чтобы обсудить закон об охране озера Байкал
Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

"С 21 по 24 августа к нам приедут представители Комитета Государственной Думы [по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды], учёные, активисты. Будут проведены общественные обсуждения предлагаемого законопроекта. Запланированы встречи с местным населением Кабанского, Прибайкальского и Баргузинского районов Бурятии", — сказала Тумуреева.

Министр подчеркнула, что законодателям, экологам и учёным будут показаны места, где необходимо установить очистные сооружения, а также участки, требующие защиты от лесных пожаров, в том числе предотвращения распространения огня из населенных пунктов в лес. Также будут обсуждаться планы по строительству дорог для населения.

"Мы хотим осветить проблемы, с которыми сталкиваются местные жители, включая даже такие вопросы, как места захоронения", — отметила Тумуреева.

Она напомнила, что из-за нестыковок в законодательстве люди, живущие вблизи озера Байкал, практически каждый день сталкиваются с проблемами.

"Закон был принят в 1999 году, и с тех пор произошло много изменений в других законодательных актах. Были внесены изменения в лесной, земельный кодексы, но некоторые коррективы не были учтены в законе о Байкале. Я хочу подчеркнуть, что речь не идет о массовых рубках или коммерческой заготовке древесины. Изменения в новом законопроекте лишь вносят те коррективы, которые ранее по каким-то причинам не были учтены. Они конкретны и привязаны к срокам, указывают конкретные места и сроки необходимых действий", — пояснила Тумуреева.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью ТАСС заявил, что поправки в "Закон об охране озера Байкал" позволят также защитить озеро от токсичных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и тем самым предотвратить масштабную экологическую катастрофу. В Центральной экологической зоне Байкальской природной территории Бурятии расположено 83 населенных пункта.

В июле на пленарном заседании Госдума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий вырубку деревьев до 2030 года для определенных целей, таких как создание противопожарных полос, расширение кладбищ, строительство очистных сооружений и дорог по берегам озера Байкал. По мнению сторонников поправок, это необходимо, в частности, для создания нужной инфраструктуры и обеспечения экологически ответственной эксплуатации туристических объектов. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон о сплошной рубке леса на Байкале. Что теперь будет?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Пролежавшая мертвой в квартире женщина оказалась вдовой Рубена Симонова

Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Пролежавшая мёртвой в квартире режиссёр Светлана Джимбинова оказалась вдовой Рубена Симонова
В Екатеринбурге школьник из ревности убил 17-летнюю подругу
Российский школьник зарезал подругу из-за ревности
Россия направила "Кинжалы" на правительственный квартал Киева — The Times
Появилось видео затопления танка ВСУ в реке вместе с экипажем
Украина названа в качестве подозреваемой в диверсии в турецком порту Дериндже Любовь Степушова Разведчик: будущая пандемия "болезни X" наденет народу "QR-намордники" Олег Володин Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова
Зверски убивший 17-летнюю подругу школьник объяснил свой поступок
В Екатеринбурге в клуб не пустили мужчину, назвавшегося участником СВО
К войне не готовы: корабли ВМФ РФ и КНР возле Аляски вызвали истерику в США
К войне не готовы: корабли ВМФ РФ и КНР возле Аляски вызвали истерику в США
Последние материалы
Арнольд Шварценеггер признался, что страдает дислексией
США поставили нигерийским мятежникам ультиматум. Как отреагируют повстанцы?
WSJ: ВСУ в ходе контрнаступления даже не достигли российской линии обороны, поэтому сменили тактику
В Москве умер радиоведущий и переводчик фильмов Леонид Володарский
Жителям Омска назвали самые высокооплачиваемые вакансии в августе
Астролог определила знаки зодиака, которые часто считаются лучшими друзьями
Наташкин: "Мы восполнили существующий голод в России по технологиям"
Полковник Ходаковский: боевики ВСУ разобрались с минными заграждениями на подступах к посёлку Урожайное
Соскин заявил, что Владимир Зеленский превратил Украину в концлагерь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников