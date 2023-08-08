Депутаты Госдумы приедут в Бурятию, чтобы обсудить закон об охране озера Байкал

3:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутаты Государственной Думы РФ 21-24 августа посетят прибрежные районы озера Байкал для общения с местными жителями и обсуждения поправок к "Закону об охране озера Байкал". Об этом сообщила ТАСС министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.

Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

"С 21 по 24 августа к нам приедут представители Комитета Государственной Думы [по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды], учёные, активисты. Будут проведены общественные обсуждения предлагаемого законопроекта. Запланированы встречи с местным населением Кабанского, Прибайкальского и Баргузинского районов Бурятии", — сказала Тумуреева.

Министр подчеркнула, что законодателям, экологам и учёным будут показаны места, где необходимо установить очистные сооружения, а также участки, требующие защиты от лесных пожаров, в том числе предотвращения распространения огня из населенных пунктов в лес. Также будут обсуждаться планы по строительству дорог для населения.

"Мы хотим осветить проблемы, с которыми сталкиваются местные жители, включая даже такие вопросы, как места захоронения", — отметила Тумуреева.

Она напомнила, что из-за нестыковок в законодательстве люди, живущие вблизи озера Байкал, практически каждый день сталкиваются с проблемами.

"Закон был принят в 1999 году, и с тех пор произошло много изменений в других законодательных актах. Были внесены изменения в лесной, земельный кодексы, но некоторые коррективы не были учтены в законе о Байкале. Я хочу подчеркнуть, что речь не идет о массовых рубках или коммерческой заготовке древесины. Изменения в новом законопроекте лишь вносят те коррективы, которые ранее по каким-то причинам не были учтены. Они конкретны и привязаны к срокам, указывают конкретные места и сроки необходимых действий", — пояснила Тумуреева.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью ТАСС заявил, что поправки в "Закон об охране озера Байкал" позволят также защитить озеро от токсичных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и тем самым предотвратить масштабную экологическую катастрофу. В Центральной экологической зоне Байкальской природной территории Бурятии расположено 83 населенных пункта.

В июле на пленарном заседании Госдума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий вырубку деревьев до 2030 года для определенных целей, таких как создание противопожарных полос, расширение кладбищ, строительство очистных сооружений и дорог по берегам озера Байкал. По мнению сторонников поправок, это необходимо, в частности, для создания нужной инфраструктуры и обеспечения экологически ответственной эксплуатации туристических объектов.

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