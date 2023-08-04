В Роспотребнадзоре перечислили признаки идеального арбуза

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве официально открыли сезон арбузов с одобрения Роспотребнадзора и рассказали, как найти идеальный арбуз.

Фото: https://roscontrol.com/

Специалисты Роспотребнадзора объяснили, что нужно выбирать арбуз среднего размера с неповреждённой блестящей коркой. При ударах арбуз должен вибрировать, а при сжатии издавать хруст.

Мякоть должна быть красной, а семена — спелые чёрного и коричневого цветов, цитирует слова специалистов Telegram-канал "Кровавая барыня".

Ранее гастроэнтеролог объяснила, что должно насторожить при выборе арбуза.

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Как выбрать ИДЕАЛЬНЫЙ арбуз