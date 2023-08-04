В Москве официально открыли сезон арбузов с одобрения Роспотребнадзора и рассказали, как найти идеальный арбуз.
Специалисты Роспотребнадзора объяснили, что нужно выбирать арбуз среднего размера с неповреждённой блестящей коркой. При ударах арбуз должен вибрировать, а при сжатии издавать хруст.
Мякоть должна быть красной, а семена — спелые чёрного и коричневого цветов, цитирует слова специалистов Telegram-канал "Кровавая барыня".
Ранее гастроэнтеролог объяснила, что должно насторожить при выборе арбуза.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.