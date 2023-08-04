Психоаналитик: мужчины трогают прохожих женщин из-за проблем с психикой

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Психоаналитик Сергей Мостиков объяснил, нормально ли, когда мужчины трогают за различные части тела женщин на улице. Эксперт заявил в беседе с порталом Е1.RU, что такое поведение считается патологическим.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге девушка стала жертвой непристойного поступка в центре города. Проходящий мимо мужчина шлёпнул её рукой по ягодицам.

Свои сексуальные желания нормальный человек всегда способен контролировать и реализовывать в социально приемлемых формах. Не вызывает сомнений то, что у человека, который совершает такие действия, имеются психологические проблемы, отметил психолог.

Эксперт посоветовал женщинам не молчать, когда их трогают на улице, так как людей с сексуальными отклонениями ещё больше возбуждает и подкрепляет, когда жертва молчит.

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