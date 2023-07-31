В Славянском университете Душанбе будет открыт центр изучения борьбы с терроризмом

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Научный центр по изучению вопросов противодействия терроризму и экстремизму будет открыт в Российско-Таджикском (Славянском) университете (РТСУ) в Душанбе с 1 сентября. Об этом сообщил ректор вуза Файзулло Машраб Курбонали журналистам.

Фото: rtsu .tj

"Мы сейчас по программе развития будем открывать центр по противодействию терроризму и экстремизму, штат мы уже набираем. С 1 сентября мы должны его открыть, мы предложили эту идею, согласовали с Минобрнауки Российской Федерации, на это уже выделены средства, у вуза есть партнеры, которые нам помогают", — сказал он.

Центр займётся разработкой методов обучения по противодействию экстремистским идеологиям, а также выработкой и внедрением решений по борьбе с терроризмом в молодёжной среде и в обществе в целом.

Ректор также отметил, что с сентября в вузе планируют запустить центр по работе с талантливой молодёжью, а также учредить ректорскую стипендию в размере 10 тысяч рублей для особо отличившихся студентов.

РТСУ был создан в Душанбе в 1996 году постановлениями правительств Таджикистана и России. Вуз является первым межгосударственным высшим учебным заведением обеих стран и пользуется статусом государственного университета как в Таджикистане, так и в России. В вузе обучаются более 5 тысяч студентов, в том числе более 280 иностранных студентов из России, Узбекистана, Китая, Туркмении и других государств.

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