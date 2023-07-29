Марков объяснил, стоит ли ждать в России массовой мобилизации

0:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков прокомментировал слухи о грядущей массовой мобилизации в России.

Фото: mil.ru

Марков отметил, что информацию о готовящейся массовой мобилизации распространяют спецслужбы с целью запугать граждан РФ.

"Никакой мобилизации сейчас власти России не готовят", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Марков заверил, что российскую армию будут пополнять с помощью контрактников.

Ранее сообщалось, что жителям Екатеринбурга снова стали приходить повестки.

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