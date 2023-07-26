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ЦИК не будет рассматривать анонимные сигналы о нарушениях

1:22
Общество

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, известная как Центризбирком, заняла твёрдую позицию против рассмотрения анонимных жалоб, касающихся предполагаемых нарушений на выборах. Эти жалобы будут проигнорированы и отклонены. Председатель комиссии Элла Памфилова ясно дала это понять во время недавнего заседания.

ЦИК не будет рассматривать анонимные сигналы о нарушениях
Фото: ya.ru

Обеспечение прозрачности избирательного процесса

Памфилова обратила внимание на конкретный случай, когда было получено анонимное сообщение, в котором утверждалось о принуждении к участию в дистанционном электронном голосовании за конкретного кандидата на региональных выборах.

В ответ на это она твердо заявила: "Я хочу прояснить, что мы не будем принимать никаких анонимных обращений. Не обременяйте нас и не отвлекайте от нашей работы".

Важность предоставления достоверной информации

По словам Памфиловой, все жалобы должны содержать хотя бы какую-то идентифицируемую информацию, чтобы Центральная избирательная комиссия могла быть уверена, что это не "провокационные рассылки", направленные на дискредитацию избирательного процесса. Добиваясь того, чтобы заявители предоставляли соответствующие сведения или координаты, комиссия может лучше рассматривать и расследовать поднятые проблемы.

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Как рассматриваются анонимные обращения граждан в МВД и прокуратуру?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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