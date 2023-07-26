Жители Анапы выразили недовольство из-за толп туристов, которые быстро "опустошили" продуктовые полки в местных магазинах. Ожесточённые комментарии появились под фотографиями с полками супермаркета, опубликованными на странице Typoanapa в Instagram*.
"У нас столько людей сейчас, что в некоторых "Магнитах" полки практически пустые", — указано в посте.
Местные жители утверждают, что остались без сахара или искали его в различных магазинах несколько дней.
"Не съели, а сожрали", — комментируют пользователи.
Кроме того, они отмечают, что везде образовались огромные очереди из-за наплыва туристов. Пользователи отмечают, что ситуация напомнила период карантина, когда также наблюдались дефицит товаров.
* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 2.03.2022.
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