Жители Анапы возмутились дефицитом сахара в магазинах из-за туристов

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Анапы выразили недовольство из-за толп туристов, которые быстро "опустошили" продуктовые полки в местных магазинах. Ожесточённые комментарии появились под фотографиями с полками супермаркета, опубликованными на странице Typoanapa в Instagram*.

Фото: almaty.tv

"У нас столько людей сейчас, что в некоторых "Магнитах" полки практически пустые", — указано в посте.

Местные жители утверждают, что остались без сахара или искали его в различных магазинах несколько дней.

"Не съели, а сожрали", — комментируют пользователи.

Кроме того, они отмечают, что везде образовались огромные очереди из-за наплыва туристов. Пользователи отмечают, что ситуация напомнила период карантина, когда также наблюдались дефицит товаров.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 2.03.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Анапа 2023: цены на жизнь и на отдых