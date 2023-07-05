Россиянка разочаровалась в "люксовом" отдыхе в санатории Анапы

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Одна жительница России решила рискнуть и провести семейный отпуск в Анапе, несмотря на все негативные отзывы знакомых. Она приобрела выгодную путёвку в санаторий "Аквамарин" и решила поделиться своими впечатлениями от пребывания там.

Фото: ya.ru

Читательница журнала "Тонкости туризма" Галина рассказала о своём отдыхе в Анапе. Она посетила этот курорт вместе с мужем и дочерью. Женщина приобрела путёвку от работы в санаторий "Аквамарин" за 68 тыс. рублей, но полная стоимость составляет 182 тыс. рублей.

Лечебно-профилактическое учреждение расположено в Витязево и предлагает медицинские услуги, большую территорию, бассейны, детские зоны, амфитеатр и аквапарк. Галина выбрала номер категории "люкс", но разочаровалась. В ванной комнате была проблема с унитазом, из-за чего возникал неприятный запах. Однако ресторан оказался хорошим, и женщина положительно отозвалась о трёхразовом питании по системе "шведский стол".

"Если вы привыкли к реальному люксу, тут вы этого не получите. Номер двухкомнатный, точнее, это одна большая комната, разделённая перегородкой в виде дверей по типу шкафа-купе", — пожаловалась Галина.

Рядом с санаторием находятся песчаный пляж и чистое море. Плавный вход в воду без обрывов был идеальным для отдыха с детьми. На пляже установлены навесы и шезлонги для комфортного отдыха.

Галина заявила, что собирается вернуться в Анапу, но не в "Аквамарин". По её мнению, этот санаторий не стоит своей стоимости.

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