Синоптики прогнозируют сильную жару в ряде регионов. Так, столбики термометров поднимутся почти до +40 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По данным Гидрометцентра, "пекла" стоит ожидать в:
"В среду и четверг в Краснодарском крае прогнозируется очень высокая и опасная температура — до 39 градусов. На Черноморском побережье будет чуть прохладнее — до 32-34 градусов — так как там есть сглаживающий фактор в виде моря", — пояснил Вильфанд ТАСС.
По его словам, температурный фон нормализуется к пятнице.
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