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Синоптики прогнозируют опасную жару в ряде регионов РФ

1:08
Общество

Синоптики прогнозируют сильную жару в ряде регионов. Так, столбики термометров поднимутся почти до +40 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптики прогнозируют опасную жару в ряде регионов РФ
Фото: ya.ru

По данным Гидрометцентра, "пекла" стоит ожидать в:

  • Краснодарском крае — до 32-34 градусов тепла,
  • Татарстане — плюс 36-37 градусов,
  • Чувашии — плюс 36-37 градусов,
  • Ульяновской области — плюс 36-37 градусов,
  • Ханты-Мансийском автономном округе — плюс 30 градусов,
  • Таймыре — 29-30 градусов,
  • Сахалине — плюс 25-30 градусов.

"В среду и четверг в Краснодарском крае прогнозируется очень высокая и опасная температура — до 39 градусов. На Черноморском побережье будет чуть прохладнее — до 32-34 градусов — так как там есть сглаживающий фактор в виде моря", — пояснил Вильфанд ТАСС.

По его словам, температурный фон нормализуется к пятнице.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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