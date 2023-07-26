Синоптики прогнозируют опасную жару в ряде регионов РФ

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Синоптики прогнозируют сильную жару в ряде регионов. Так, столбики термометров поднимутся почти до +40 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Фото: ya.ru

По данным Гидрометцентра, "пекла" стоит ожидать в:

Краснодарском крае — до 32-34 градусов тепла,

Татарстане — плюс 36-37 градусов,

Чувашии — плюс 36-37 градусов,

Ульяновской области — плюс 36-37 градусов,

Ханты-Мансийском автономном округе — плюс 30 градусов,

Таймыре — 29-30 градусов,

Сахалине — плюс 25-30 градусов.

"В среду и четверг в Краснодарском крае прогнозируется очень высокая и опасная температура — до 39 градусов. На Черноморском побережье будет чуть прохладнее — до 32-34 градусов — так как там есть сглаживающий фактор в виде моря", — пояснил Вильфанд ТАСС.

По его словам, температурный фон нормализуется к пятнице.

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