Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач Филёва посоветовала пить чай или кофе с молоком не чаще двух раз в день
Швейцарский банк Julius Baer закроет счета российским клиентам к концу года
В Москве голая девушка выпала из окна девятого этажа дома
На российско-финляндской границе задержали необычного эмигранта
Эксперт по кибербезопасности назвал три признака финансовых пирамид
Выплата к 1 сентября: кто из родителей её получит в 2023 году
Добычу медведей разрешат новосибирским охотникам с 1 августа
Как успешно вырастить киви в саду
Американскую "Бредли" уничтожили кубанские казаки

За июль Россия оказала гуманитарную помощь двадцати странам Африки

1:08
Общество

Россия увеличивает свои гуманитарные миссии в африканских странах, об этом сообщил глава "Русского дома" в ЦАР Дмитрий Сытый. По его словам, только за июль гуманитарные грузы были доставлены в 20 государств континента.

За июль Россия оказала гуманитарную помощь двадцати странам Африки
Фото: culture.ru

В то же время Сытый отметил отсутствие должной поддержки гуманитарной работы в СМИ — как в российских, так и зарубежных источниках. Он заявил:

"Существует аспект российской деятельности в Африке, который недостаточно освещается в СМИ, а западные СМИ вообще не упоминают его. Тем не менее этот аспект существует и активно развивается".

Среди стран, нуждающихся в помощи он назвал Центральноафриканскую республику, Мали, Судан, Камерун, Ливию и Демократическую республику Конго.

Дмитрий Сытый отметил, что в ближайшее время объёмы гуманитарной помощи будут возрастать и она достигнет нового уровня.

Новость о том, что за июль Россия предоставила гуманитарную помощь двадцати странам Африки, была опубликована в "Вестнике СЗФО".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер

Особый интерес представляет обилие озер.

Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер
Nutrition: восемь простых привычек продлевают мужчинам жизнь на 24 года
Как продлить мужчинам жизнь на 24 года, рассказали учёные
Москва бьет с носка: ВС РФ идут на Одессу, Бахмут и "жарят" Эрдогана
Атака порта Рени: Румыния не хочет быть втянутой в военный конфликт с РФ, но заслужила это
Единая версия лжи: как шарят в умах и карманах доверчивых граждан Наталия Красовская Александр Пушкин: "И умер он — с напрасной жаждой мщенья, с досадой тайною обманутых надежд" Сергей Лебедев Виктория Фанасютина: хочется, чтобы люди задумались о чём-то важном без морализаторской нагрузки Анжела Якубовская
Путин предсказал катастрофу, которая скоро ждёт США
Прогноз генерала Мордвичева по СВО обязан успеху ВС РФ под Купянском
Как в России отнеслись к анонсированному Киевом сроке окончания СВО?
Как в России отнеслись к анонсированному Киевом сроке окончания СВО?
Последние материалы
Почему во время дождя мотор тянет хуже, а «жрет» — больше
Выплата к 1 сентября: кто из родителей её получит в 2023 году
Добычу медведей разрешат новосибирским охотникам с 1 августа
Как успешно вырастить киви в саду
Американскую "Бредли" уничтожили кубанские казаки
Полковник в отставке Литовкин: российская армия уничтожила 30 процентов военной техники боевиков ВСУ
Собчак высказалась о словах Дугина по поводу усиления репрессий в России
Александр Пушкин: "И умер он — с напрасной жаждой мщенья, с досадой тайною обманутых надежд"
Хирург Байрамукова рассказала, как улучшить состояние при псориазе или экземе
В результате обстрела левобережья Днепра в Херсонской области погибли мирные жители
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников