За июль Россия оказала гуманитарную помощь двадцати странам Африки

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Россия увеличивает свои гуманитарные миссии в африканских странах, об этом сообщил глава "Русского дома" в ЦАР Дмитрий Сытый. По его словам, только за июль гуманитарные грузы были доставлены в 20 государств континента.

Фото: culture.ru

В то же время Сытый отметил отсутствие должной поддержки гуманитарной работы в СМИ — как в российских, так и зарубежных источниках. Он заявил:

"Существует аспект российской деятельности в Африке, который недостаточно освещается в СМИ, а западные СМИ вообще не упоминают его. Тем не менее этот аспект существует и активно развивается".

Среди стран, нуждающихся в помощи он назвал Центральноафриканскую республику, Мали, Судан, Камерун, Ливию и Демократическую республику Конго.

Дмитрий Сытый отметил, что в ближайшее время объёмы гуманитарной помощи будут возрастать и она достигнет нового уровня.

Новость о том, что за июль Россия предоставила гуманитарную помощь двадцати странам Африки, была опубликована в "Вестнике СЗФО".

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