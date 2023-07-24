В Минобрнауки решили не продлевать приём в вузы

5:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Срок подачи документов в этом году — до 25 июля. Ранее были ожидания, что срок приема документов будет продлен в связи с проведением контртеррористических операций и переносом экзамена по математике в Москве и других регионах. Однако, как сообщает "Парламентская газета", Министерство науки и высшего образования подтвердило, что продления сроков приема не будет. Более подробной информацией о приеме в вузы в этом году поделился профильный министр Валерий Фальков 24 июля в Государственной Думе.

Фото: Fotodom. ru

Второй шанс до 29 августа

Как напоминает Министерство образования и науки, срок приема документов от абитуриентов по результатам ЕГЭ заканчивается не ранее 20 июля и не позднее 25 июля. В этом году эти сроки распространяются на все формы обучения, включая очную, очно-заочную и заочную.

Однако у этих и других абитуриентов будет еще один шанс во время дополнительного периода приема, который завершится 29 августа.

Особое внимание к квотам целевого приема

Особое внимание в приемной кампании этого года уделяется участникам программы "Целевой прием" и членам их семей, подчеркнул Валерий Фальков. Они могут воспользоваться отдельными и конкретными квотами на зачисление, каждая из которых резервирует 10% свободных мест на всех направлениях обучения в вузах.

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