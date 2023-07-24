В Белгородской области отказались восстанавливать обстрелянные дома из-за богатства их владельцев

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

В Белгородской области решили не восстанавляивать некорые повреждённые в результате обстрелов дома, так как их хозяева — богатые люди.

Фото: vk.com/gladkov_vv

Глава Белгородского района Владимир Перцев объяснил губернатору Вячеславу Гладкову, что восстановление некоторых домов дорого обойдётся бюджету, так как "там богатые люди живут". Он призвал пострадавших домовладельцев самосоятельно восстанавливать свои "придворные" варианты.

Гладков счёл предложение Перцева обоснованным. Он отмтеил, что власти не могут восстановить бассейны, аквариумы, машины по 10-15 миллионов рублей. Он подчеркнул, что при оказании помощи пострадавшим должна быть справедливость.

"Если человек может купить машину и дом за 50 миллионов рублей, то это другая история", — выразил своё мнение губернатор Белгородской области.

Ранее ссенатор Владимир Джабаров назвал лицемерами США, допустивших обстрел Белгородской области кассетными снарядами.

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