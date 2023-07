Your browser does not support the audio element.

Удары, нанесённые по Белгородской области американскими кассетными снарядами, это неприкрытое лицемерия США, учитывая их обещания не применять этот вид боеприпасов на территории России. На это обратил внимание первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Фото: By The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69586713