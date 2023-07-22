Удары, нанесённые по Белгородской области американскими кассетными снарядами, это неприкрытое лицемерия США, учитывая их обещания не применять этот вид боеприпасов на территории России. На это обратил внимание первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал об обстреле села Журавлёвка не только артиллерийскими снарядами, но и тремя кассетными боеприпасами.
Сенатор отметил, что произошедшее — это очередной пример лицемерия США, или же у Белого дома всё настолько плохо с географией, что они считают Белгородскую область "украинской" территорией.
"А что, у Вашингтона плохо с географией, или Байден полагает, что село Журавлевка Белгородской области является суверенной территорией Украины? В очередной раз Вашингтон проявил свое лицемерие", — написал Джабаров в своём Telegram-канале.
Сенатор добавил, что если так пойдёт и дальше, Вашингтону ничего не помешает "передать и тактическое ядерное оружие в руки бесноватого президента Украины".
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