Незрячий житель Тагила Евгений Быков провёл рейд по магазинам известных торговых сетей. Он намеревался проверить удобство входных групп и расположение касс, а также оценить отношение сотрудников магазинов к особому покупателю. Результаты рейда не оказались столь положительными.
В первом магазине "Магнит" по адресу проспект Ленина, 57 — проспект Строителей, 2 Евгений сразу же получил помощь от сотрудников магазина. Они сопроводили его к интересующим товаром и предложили расплатиться безналичным путём, пишет tagilcity.ru.
Однако во втором магазине "Монетка" на улице Пархоменко, 3 Евгений столкнулся с неудобствами. Входная группа была неудобной, кассы расположены неудачно, продавцы не предложили помощь. Особенно неприятным оказался случай с уборщицей, которая в хамской форме отреагировала на Евгения, сказав ему "глаза-то открой".
Этот рейд подчеркнул важность улучшения условий доступности и обслуживания для людей с особыми потребностями. Такие покупатели заслуживают внимания и поддержки со стороны торговых предприятий, а элементарные правила вежливости и готовность оказать помощь должны быть обязательными для всех сотрудников.
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