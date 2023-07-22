Житель Тагила Евгений Быков рассказал об отношении к незрячим покупателям в магазинах

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Незрячий житель Тагила Евгений Быков провёл рейд по магазинам известных торговых сетей. Он намеревался проверить удобство входных групп и расположение касс, а также оценить отношение сотрудников магазинов к особому покупателю. Результаты рейда не оказались столь положительными.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В первом магазине "Магнит" по адресу проспект Ленина, 57 — проспект Строителей, 2 Евгений сразу же получил помощь от сотрудников магазина. Они сопроводили его к интересующим товаром и предложили расплатиться безналичным путём, пишет tagilcity.ru.

Однако во втором магазине "Монетка" на улице Пархоменко, 3 Евгений столкнулся с неудобствами. Входная группа была неудобной, кассы расположены неудачно, продавцы не предложили помощь. Особенно неприятным оказался случай с уборщицей, которая в хамской форме отреагировала на Евгения, сказав ему "глаза-то открой".

Этот рейд подчеркнул важность улучшения условий доступности и обслуживания для людей с особыми потребностями. Такие покупатели заслуживают внимания и поддержки со стороны торговых предприятий, а элементарные правила вежливости и готовность оказать помощь должны быть обязательными для всех сотрудников.

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