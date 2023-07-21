За последние 20 лет в Эвенкии сгорело 5,5 миллиона га лесов

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В Красноярском научном центре выяснили, какова в Эвенкийском районе Красноярского края общая площадь сгоревших лесов за 2001-2022 годы.

Фото: pixabay.com

Как пишет prmira.ru, путём анализа соответствующих данных выяснилось, что суммарная площадь выгоревшего леса в регионе за последние два десятка лет равна 5,5 миллиона га.

Теперь экологам предстоит выяснить, какими темпами идёт восстановление растительного покрова Эвенкии, а именно разного рода хвойных лесов — кедровых, еловых и лиственничных.

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