Ксения Собчак считает, что отправленный в СИЗО Игорь Стрелков представляет угрозу для российской власти.
Журналистка предположила, что задержание бывшего главы минобороны ДНР является реакцией на вооружённый мятеж.
"До власти наконец-таки стало доходить, что бояться надо не либералов, а турбопатриотов", — написала Собчак в своём Telegram-канале.
Она уверена, что эта публика была воспитана на выступлениях Владимира Соловьёва и Маргариты Симоньян.
Собчак предупредила, что такая политика может привести к опасным последствиям для власти РФ и для суверенитета страны.
Ранее депутат Мосгордумы Андрей Медведев отметил, что Игорь Стрелков наговорил много лишнего за последний год.
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