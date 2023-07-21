Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперты перечислили продукты, которые помогают поддерживать и восстанавливать здоровье печени
Как сейчас выглядит 59-летняя актриса Наталья Негода, сыгравшая в фильме "Маленькая Вера"
Основатель группы "Земляне" задал Газманову вопрос о некрофилизме
Кандидат медицинских наук Дюбина назвала самую полезную сладость
Филипп Киркоров язвительно ответил на санкции Канады: "Заговорите о солнце"
Семь популярных многолетних растений, цветущих все лето
Актриса Кристина Асмус разрешила 9-летней дочери ругаться матом
Эндокринолог Прокопенко рассказал в чем опасность позднего ужина
Полянский: все суда, следующие в порты Украины, теперь считаются военными целями

Собчак высказалась о причинах ареста Стрелкова

0:48
Общество

Ксения Собчак считает, что отправленный в СИЗО Игорь Стрелков представляет угрозу для российской власти.

Собчак высказалась о причинах ареста Стрелкова
Фото: infosmi.net

Журналистка предположила, что задержание бывшего главы минобороны ДНР является реакцией на вооружённый мятеж.

"До власти наконец-таки стало доходить, что бояться надо не либералов, а турбопатриотов", — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Она уверена, что эта публика была воспитана на выступлениях Владимира Соловьёва и Маргариты Симоньян.

Собчак предупредила, что такая политика может привести к опасным последствиям для власти РФ и для суверенитета страны.

Ранее депутат Мосгордумы Андрей Медведев отметил, что Игорь Стрелков наговорил много лишнего за последний год.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Причина задержания Игоря Стрелкова
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Обвиняемый в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признал свою вину

На квартире подозреваемого обнаружили улики.

Найден подозреваемый в убийстве 11-летнего ребёнка на юге Москвы
Лайма Вайкуле отказалась платить Пугачёвой и Галкину* за выступление на фестивале "Рандеву"
Поступок Галкина* и Пугачёвой шокировал Лайму Вайкуле
Какие возможности откроются ВС РФ после того, как ВСУ сдались на запорожском направлении?
БПЛА упал на крышу детского лагеря "Солнечный городок" в Москве
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
"Гробуют в каждом доме": Newsweek назвал реальные потери ВСУ чудовищными
Россия накрыла Одессу и Кировоград, чтобы взять Купянск
TopWar: в скорой войне на море РФ будет топить флот НАТО и "корыта" Киева
TopWar: в скорой войне на море РФ будет топить флот НАТО и "корыта" Киева
Последние материалы
Как сейчас выглядит 59-летняя актриса Наталья Негода, сыгравшая в фильме "Маленькая Вера"
Украина может получить истребители F-16 уже в этом году. Что это значит для России?
Собчак высказалась о причинах ареста Стрелкова
Основатель группы "Земляне" задал Газманову вопрос о некрофилизме
Кандидат медицинских наук Дюбина назвала самую полезную сладость
Лучшие садовые дорожки для сада, сделанные своими руками
Филипп Киркоров язвительно ответил на санкции Канады: "Заговорите о солнце"
Российское кино, которое точно стоит посмотреть
Семь популярных многолетних растений, цветущих все лето
Актриса Кристина Асмус разрешила 9-летней дочери ругаться матом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников