Собчак высказалась о причинах ареста Стрелкова

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Ксения Собчак считает, что отправленный в СИЗО Игорь Стрелков представляет угрозу для российской власти.

Фото: infosmi.net

Журналистка предположила, что задержание бывшего главы минобороны ДНР является реакцией на вооружённый мятеж.

"До власти наконец-таки стало доходить, что бояться надо не либералов, а турбопатриотов", — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Она уверена, что эта публика была воспитана на выступлениях Владимира Соловьёва и Маргариты Симоньян.

Собчак предупредила, что такая политика может привести к опасным последствиям для власти РФ и для суверенитета страны.

Ранее депутат Мосгордумы Андрей Медведев отметил, что Игорь Стрелков наговорил много лишнего за последний год.

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Причина задержания Игоря Стрелкова