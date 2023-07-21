В Новосибирске появится Центр испытаний беспилотных авиационных систем

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

В Новосибирске появится Центр испытаний беспилотных авиационных систем. Его специалисты займутся мониторингом полётов.

Фото: Ютуб

Так, в столице Сибири намерены обучать специалистов, мониторить и разрабатывать системы БАС.

"Планируется основать масштабный центр с функциями разработки, испытаний и производства, сертификации, подготовки кадров для предприятий и организаций отрасли БАС", — цитирует Om1.ru министра науки и инноваций Новосибирской области Вадима Васильева.

Кроме того, в центре намерены запустить сервисное обслуживание беспилотных авиационных систем.

Создание центра пройдёт с 28 июля по 7 августа в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2023".

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