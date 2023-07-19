Суд защитил россиянина, которому удалось приобрести в ЦУМе вещи в 846 раз дешевле их реальной стоимости

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Верховный суд РФ принял сторону жителя Волгограда, которому посчастливилось приобрести дорогостоящие брендовые вещи в ЦУМе практически даром.

Фото: pixabay.com

Такой счастливый шанс выпал россиянину во время технического сбоя на сайте магазина, в этот период стоимость каждого предмета роскошной одежды варьировалась от 19 до 129 рублей.

Житель Волгограда оплатил выбранные вещи, однако магазин их доставить отказался, после чего покупатель обратился в суд, сообщает РЕН ТВ.

Во время технического сбоя россиянин оперативно положил в корзину и оплатил 19 дорогих вещей, однако позже его оповестили о том, что его покупка доставлена не будет, и вернули деньги за товары. Покупатель остался недоволен, он обратился в суд с просьбой привезти выбранные им товары.

Магазин попытался объяснить, что товары обошлись покупателю в 846 раз дешевле, чем стоят на самом деле. Все суды, в которых рассматривалось дело, приняли сторону ЦУМа, однако Верховный суд решил аннулировать их решения.

Суд защитил покупателя, отметив, что что у магазина нет права "на одностороннее изменение" цены, которую видел покупатель в момент совершения заказа. Представители Верховного суда РФ подчеркнули, что оплаченный товар в любом случае должен быть отправлен покупателю.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.