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Участвующий в СВО российский десантник получил статус беженца во Франции

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Общество

Российскому десантнику Павлу Филатьеву, написавшему книгу о первых месяцах СВО, предаствили статус беженца во Франции.

Участвующий в СВО российский десантник получил статус беженца во Франции
Фото: Вадим Савицкий

Павел Филатьев участвовалал в проведении спецоперации на Украине в первые два месяца. После этого он уволился из армии и написал книгу о начале военного конфликта.

Филатьев заявил, что воспринимает предоставление ему статуса беженца доказательством своей напричастности к преступлениям, в которых его обвиняли.

Ранее сообщалось, что военный инженер из Казани, трудившийся над бомбардировщиком Ту-160, попросил убежища в Соединённых Штатах в обмен на разглашение российских гостайн.

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Эмиграция во Францию: Жизнь на улице, халява и русские районы
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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