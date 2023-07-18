Российскому десантнику Павлу Филатьеву, написавшему книгу о первых месяцах СВО, предаствили статус беженца во Франции.
Павел Филатьев участвовалал в проведении спецоперации на Украине в первые два месяца. После этого он уволился из армии и написал книгу о начале военного конфликта.
Филатьев заявил, что воспринимает предоставление ему статуса беженца доказательством своей напричастности к преступлениям, в которых его обвиняли.
Ранее сообщалось, что военный инженер из Казани, трудившийся над бомбардировщиком Ту-160, попросил убежища в Соединённых Штатах в обмен на разглашение российских гостайн.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Москва решила остановить для Индии "акцию щедрости".