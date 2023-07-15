Ксения Собчак объяснила, что насторожило её службу безопасности на фоне новостей о готовящемся покушении.
Собчак рассказала, что внимание сотрудников службы безопасности привлекли "люди сомнительного вида". Подозрительные личности появились у её московского офиса. Особое значение этим событиям Собчак придала в связи с сообщениями о "предотвращении покушения" на неё и Маргариту Симоньян.
Журналистка предположила, что у офиса появились представители силовых ведомств, которые, по её словам, присматривают за всеми людьми оппозиционных взглядо в стране.
Ранее Ксения Собчак назвала подлостью попытку поставить её в один ряд с главредом RT Маргаритой Симоньян.
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