Ксения Собчак отреагировала на новость о покушении на неё

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Ксения Собчак высказалась о покушении на неё, которое сумели предотвратить сотрудники ФСБ.

Фото: rg.ru

Журналистка поблагодарила тех, кто обезвредил злоумышленников.

Звезда не до конца поверила в реальность новости. Она назвала подлостью попытку поставить её в один ряд с главредом RT Маргаритой Симоньян.

Она подчеркнула, что осуждает терроризм в любых его проявлениях.

"В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких "но", — выразила своё мнение Собчак.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы задержали группу, которая намеревалась убить Ксению Собчак.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Предотвращена попытка покушения на #симоньян и #собчак