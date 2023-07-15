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Ксения Собчак отреагировала на новость о покушении на неё

0:42
Общество

Ксения Собчак высказалась о покушении на неё, которое сумели предотвратить сотрудники ФСБ.

Ксения Собчак отреагировала на новость о покушении на неё
Фото: rg.ru

Журналистка поблагодарила тех, кто обезвредил злоумышленников.

Звезда не до конца поверила в реальность новости. Она назвала подлостью попытку поставить её в один ряд с главредом RT Маргаритой Симоньян.

Она подчеркнула, что осуждает терроризм в любых его проявлениях.

"В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких "но", — выразила своё мнение Собчак.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы задержали группу, которая намеревалась убить Ксению Собчак.

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Предотвращена попытка покушения на #симоньян и #собчак
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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