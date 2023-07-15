Ксения Собчак высказалась о покушении на неё, которое сумели предотвратить сотрудники ФСБ.
Журналистка поблагодарила тех, кто обезвредил злоумышленников.
Звезда не до конца поверила в реальность новости. Она назвала подлостью попытку поставить её в один ряд с главредом RT Маргаритой Симоньян.
Она подчеркнула, что осуждает терроризм в любых его проявлениях.
"В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких "но", — выразила своё мнение Собчак.
Ранее сообщалось, что российские спецслужбы задержали группу, которая намеревалась убить Ксению Собчак.
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