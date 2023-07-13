Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по гражданскому делу о признании брака между двумя женщинами недействительным.
Супружеский союз изначально заключили мужчина и женщина, однако спустя время муж поменял гендерную принадлежность.
В связи с такой юридической оказией весной этого года Центральный районный суд Тюмени вынес вердикт о необходимости расторгнуть однополый брак.
По информации tmn.aif.ru, решение Центрального районного суда Тюмени вышестоящая инстанция оставила без изменения. Брак между двумя женщинами был признан недействительным.
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