Тюменский суд отклонил жалобу на расторжение однополого брака

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по гражданскому делу о признании брака между двумя женщинами недействительным.

Фото: REX/ Shutterstock

Супружеский союз изначально заключили мужчина и женщина, однако спустя время муж поменял гендерную принадлежность.

В связи с такой юридической оказией весной этого года Центральный районный суд Тюмени вынес вердикт о необходимости расторгнуть однополый брак.

По информации tmn.aif.ru, решение Центрального районного суда Тюмени вышестоящая инстанция оставила без изменения. Брак между двумя женщинами был признан недействительным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Однополые браки в России