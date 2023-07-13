Тютчев еще 200 лет назад разглядел катастрофичные последствия русофобии

1:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Профессор Луганского государственного педагогического университета Виталий Даренский в разговоре с argumenti.ru рассказал о почти пророческих словах русского поэта Фёдора Тютчева. Классик впервые во времена царской России употребил слово "русофобия".

Фото: Одноклассники

"Во времена Тютчева русофобия имела распространение только среди узкого круга дворянства, ездившего в Европу, и интеллигенции, которая вследствие своего безбожия ненавидела Россию как православную монархию. Это сильно меньше процента населения, то есть абсолютно несравнимо с масштабами наших дней. Но Тютчев уже тогда разглядел, что русофобия приведёт Россию к катастрофам, как это и произошло в ХХ веке", — заявил Даренский.

По словам доктора философских наук, нынешнюю геополитическую ситуацию можно сравнить с временами, в которые жил Тютчев.

"Пророческие предчувствия Тютчева сбылись как в отрицательном, так и в положительном смысле. Освободившись от атрофировавшейся советской власти, Россия сегодня снова сталкивается с противостоянием Западу, который пропагандирует антихристианскую революцию. Это противостояние снова переросло в горячую войну, как это было во времена Тютчева с Крымской войной, где, кстати, русские действительно одержали победу, поскольку Запад не смог достичь своих целей, таких как расчленение России и другие. Аналогично, в текущем конфликте на Восточной Украине (СВО), Россия неизбежно одержит победу над Западом и вернет южные территории", — сказал Даренский.

В этом году исполняется 220 лет со дня рождения и 150 лет со дня смерти Фёдора Тютчева.