В Новосибирске обнажённая женщина избила мужчину сковородкой на балконе

0:30 Your browser does not support the audio element. Общество

В Telegram-каналах появилось эпичное видео, на котором обнажённая женщина избивает мужчину сковородой на балконе. Действие происходило в Новосибирске на улице Авиастроителей. "Голый" скандал разразился в доме номер 1/2 на третьем этаже.

Фото: Ютуб

Причины "итальянских страстей" неизвестны, но люди констатируют, что на улицах столицы Сибири стало появляться много голых людей в последнее время, пишет Сиб.фм.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.