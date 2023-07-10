Под Тюменью на пляж выехал танк и напугал отдыхающих

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Военные на бронетехнике внезапно прервали отдых тюменцев на диком пляже возле озера Андреевского. Об этом сообщает портал 72.ru. Опубликовано соответствующее видео.

Свидетели рассказали, что утром 10 июля на пляже внезапно появился танк, который двигался на высокой скорости, что вызвало панику среди отдыхающих. По их словам, бронетехника создавала реальную опасность, проезжая между людьми и окутывая окружающую область дымовой завесой.

Пляж возле озера Андреевского официально закрыт для посещения, так как земля находится в собственности Министерства обороны. Он предназначен для проведения учений курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ). Подъезды к данному месту уже несколько месяцев назад были перекопаны.

Представитель ТВВИКУ пояснил, что пляж закрыт для посещения, находиться там и купаться запрещено. Он пояснил, что танк просто пробивал себе дорогу, так как в скором времени планируются учения с использованием специальной техники. Боевая машина прибыла на пляж, развернулась и затем вернулась обратно в военную часть.

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