Сексолог Мышкина перечислила самые частые причины измен в российских семьях

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Новосибирский сексолог Анастасия Мышкина рассказала, почему некоторые люди, состоящие в браке, изменяют своим партнёрам.

Фото: pixabay.com

По её словам, измена нередко завершается разрушением отношений и разводом. Она отметила, что человек решается на такой поступок из-за нехватки сексуального разнообразия. Кроме того, замужние женщины и мужчины часто идут на измену, когда у них пропадает влюблённость, которую они испытывали раньше, уточнила эксперт.

"Кому-то не хватает ярких эмоций, кому-то тепла и заботы", — подчеркнула Мышкина в интервью Сиб.фм.

Как пояснила специалист, в случае измены брак может быть сохранён, однако процесс восстановления доверия будет долгим и сложным. Если человек сомневается в том, что его партнёр способен жить без отношений на стороне, то в семье вряд ли когда-либо установится благоприятная атмосфера, резюмировала эксперт.

Ранее сексопатолог Эмили Морс порекомендовала парам уделять 10 минут в месяц обсуждению интимной жизни, чтобы укрепить отношения.