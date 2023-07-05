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Индивидуальный предприниматель написал открытое письмо Минюсту РФ

3:50
Общество

В адрес Pravda.Ru пришло открытое письмо индивидуального предпринимателя. Приводим его текст.

Индивидуальный предприниматель написал открытое письмо Минюсту РФ
Фото: https://cdn-st1.rtr-vesti.ru/vh/pictures/xw/210/039/0.jpg

Открытое письмо Министерству юстиции Российской Федерации

Обращаюсь в Министерство юстиции России как в федеральный орган власти, призванный выполнять функции по обеспечению граждан России бесплатной юридической помощью.

Я, иркутский плотник Туманов Александр Андреевич, являюсь самозанятым индивидуальным предпринимателем (ИП Туманов), много лет зарабатываю на семью собственным трудом, возводя уникальные деревянные строения из комельного бревна. За 15 лет не имел никаких нареканий от заказчиков по качеству и срокам выполняемых работ.

Осенью 2021 года я получил досудебную претензию и позднее — иск о взыскании с меня денежных средств в связи с выполнением подрядных работ по изготовлению и монтажу в Барвихе Московской области сруба бани по договорам подряда, заключенным с гражданином Георгием Викторовичем Середой. Я был крайне удивлен, поскольку несмотря на лок-даун весны-лета 2020 года свои обязательства перед заказчиком я как обычно выполнил добросовестно. Построенная мной по уникальному проекту баня успешно функционирует. При этом Г. В. Середа, будучи профессиональным адвокатом, первым вице-президентом Адвокатской палаты Иркутской области, имея многогранный опыт судейских тяжб, предъявил мне иск на сумму в размере половины договорной стоимости работ! Абсурдность возможной ситуации, когда я должен оплатить заказчику половину своих же работ и материалов очевидна, однако в сложившихся обстоятельствах я понимаю, как тяжело отстоять здравый смысл.

У меня на иждивении трое детей, один из которых инвалид. Взыскание требуемой Середой суммы станет экономической катастрофой для моей семьи. Живу я в деревне в Иркутской области, а судиться мне приходится за тысячи километров от дома.

Попав в такую сложную ситуацию, я хотел обратиться за помощью в сеть государственных юридических бюро (ГЮБ), идея создания которых еще в 2006 году была предложена Юрием Яковлевичем Чайкой в бытность его Министром юстиции России и, несмотря на скепсис адвокатского корпуса, реализована.

К сожалению, поскольку в настоящее время бюро вправе оказывать поддержку гражданам России в социально значимых ситуациях, круг которых ограничен законом, получить юридическое сопровождение моих интересов в суде силами ГЮБ я не могу из-за статуса ИП.

Президент России Владимир Владимирович Путин на прошедшей в мае этого года встрече с членами "Деловой России" предложил объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда и наполнить его конкретной предметной работой, с обратной связью делового сообщества, отталкиваясь от реальных проблем.

Учитывая изложенное, оказавшись перед угрозой банкротства, обращаюсь в Министерство юстиции России с просьбой выступить с инициативой расширения перечня ситуаций, в которых ГЮБ могут оказывать юридическую помощь, а именно оказание помощи представителям малого бизнеса (индивидуальным предпринимателям), когда размер исковых требований ведет к риску банкротства, а также если стороной спора выступает профессиональный адвокат.

Обращаюсь в Министерство юстиции России открытым письмом, поскольку уверен, что моё предложение будет поддержано в среде индивидуальных предпринимателей всех регионов России.

С уважением, Туманов Александр Андреевич (ИП Туманов)

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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