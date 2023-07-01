Мария Шукшина вспомнила анекдот, который, по её мнению, хорошо характеризует ситуацию в стране.
Заслуженная артистка России обеспокоена проблемами образования в России. Она поделилась лекцией доктора физико-математических наук Роберта Нигматулина, который рассказывает о негативных тенденциях в российском образовании.
Шукшина в связи с этим рассказала анекдот в тему.
"Минобразования решило проблему утечки мозгов за рубеж, заключив:
"Нет мозгов — нет проблем!" И отчего-то совсем не смешно", — написала актриса в своём Telegram-канале.
Ранее Мария Шукшина поделилась молитвой на изгнание "гнусной прозападно-либерастической своры".
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