Мария Шукшина рассказала анекдот о бегстве россиян из страны

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Шукшина вспомнила анекдот, который, по её мнению, хорошо характеризует ситуацию в стране.

Заслуженная артистка России обеспокоена проблемами образования в России. Она поделилась лекцией доктора физико-математических наук Роберта Нигматулина, который рассказывает о негативных тенденциях в российском образовании.

Шукшина в связи с этим рассказала анекдот в тему.

"Минобразования решило проблему утечки мозгов за рубеж, заключив:

"Нет мозгов — нет проблем!" И отчего-то совсем не смешно", — написала актриса в своём Telegram-канале.

Ранее Мария Шукшина поделилась молитвой на изгнание "гнусной прозападно-либерастической своры".

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