Мария Шукшина рассказала о своих успехах в деле очистки российских СМИ от гнусных либералов. На это дело актрису благословил архиепископ Спиридон.
Шукшина рассказал, что архиепископ Спиридон поддержал её начинания в борьбе с непотребством, которое творится в отечественных СМИ.
"Благослови Вас Господь на праведное и Богоугодное дело — вымести грязной метлой из СМИ и телевидения всю эту гнусную прозападно-либерастическую свору. Помогай Вам Господь", — приводит актриса слова молитвы.
Она отметила, что за три года ей многое удалось сделать с Божией помощью.
Она пожелала своим подписчикам в Telegram-канале быть достойными памяти великих предков.
Ранее Мария Шукшина обозвала доктора Александра Мясникова "продажной гадиной".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве уровень инфицирования венерическими заболеваниями более чем в пять раз выше средних показателей по стране.