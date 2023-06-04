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Шукшина поделилась молитвой на изгнание "гнусной прозападно-либерастической своры"

0:52
Общество

Мария Шукшина рассказала о своих успехах в деле очистки российских СМИ от гнусных либералов. На это дело актрису благословил архиепископ Спиридон.

Шукшина поделилась молитвой на изгнание "гнусной прозападно-либерастической своры"
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Шукшина рассказал, что архиепископ Спиридон поддержал её начинания в борьбе с непотребством, которое творится в отечественных СМИ.

"Благослови Вас Господь на праведное и Богоугодное дело — вымести грязной метлой из СМИ и телевидения всю эту гнусную прозападно-либерастическую свору. Помогай Вам Господь", — приводит актриса слова молитвы.

Она отметила, что за три года ей многое удалось сделать с Божией помощью.

Она пожелала своим подписчикам в Telegram-канале быть достойными памяти великих предков.

Ранее Мария Шукшина обозвала доктора Александра Мясникова "продажной гадиной".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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