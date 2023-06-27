Александр Лукашенко пристыдил тех представителей власти РФ, которые перепугались из-за наступления мятежников.
Президент Белоруссии считает, что достойное поведение во время опасности, когда к Москве приближались мятежники, показали лишь немногие представители российского руководства.
"Когда разворачивалась, как президент Путин назвал это "смута", в России как-то все под веником сидели. Матвиенко оказалась мужественной, Володин, патриарх, ещё пару человек и всё", — сказал глава Белоруссии во время пресс-конференции.
Он отметил, что после драки руками махать легко.
Ранее Александр Лукашенко рассказал, как убедил Владимира Путина не "мочить" мятежников.
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