Лукашенко назвал трёх лиц в руководстве РФ, которые не струсили во время мятежа: Все под веником сидели

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Александр Лукашенко пристыдил тех представителей власти РФ, которые перепугались из-за наступления мятежников.

Президент Белоруссии считает, что достойное поведение во время опасности, когда к Москве приближались мятежники, показали лишь немногие представители российского руководства.

"Когда разворачивалась, как президент Путин назвал это "смута", в России как-то все под веником сидели. Матвиенко оказалась мужественной, Володин, патриарх, ещё пару человек и всё", — сказал глава Белоруссии во время пресс-конференции.

Он отметил, что после драки руками махать легко.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, как убедил Владимира Путина не "мочить" мятежников.

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