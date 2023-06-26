Сказочный городок в Красноярске превратился в "примитивное уныние"

В 70-е годы в Красноярске построили детский городок между Качей и улицей Конституции СССР — место напоминало сказочный замок и притягивало туристов. Однако сейчас любимый уголок местных жителей превратился в "примитивное уныние", сообщает prmira.ru.
В 2012 году провели реконструкцию городка — бассейн залили цементом и закрыли брусчаткой. Также при проведении работ вместо деревянных резных столбов установили серые "минареты". Красноярцы не оценили реконструкцию и отметили, что раньше здесь было гораздо уютнее.
"Сегодня это уже другой городок. Тот, что был 25 лет назад, лучше", — пожаловались местные жители.
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