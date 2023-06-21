Эксперт Канушин назвал 10 заболеваний, с которыми не берут в армию в 2023 году

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Многие болезни начали "молодеть", поэтому лидирующие позиции заболеваний среди призывников занимают патологии сердечно-сосудистой системы. Сейчас в разряд больных людей попадает целая категория юношей, которые на первый взгляд кажутся здоровыми и готовыми к службе в армии. Об этом сообщил медицинский эксперт по призыву медицинско-правовой компании "ПризываНет" Никита Канушин.

Фото: ВКонтакте

Он назвал 10 заболеваний, с которыми не берут в армию в 2023 году:

Гипертоническая болезнь;

Остеохондроз;

Сколиоз;

Плоскостопие;

Бронхиальная астма;

Атопический дерматит;

Экзема;

Гипотиреоз;

Нестабильность суставов;

Контрактура суставов.

Врач подчеркнул, что повышение давления могут почувствовать не все пациенты, однако это патология является очень опасной, поскольку со временем заболевание прогрессирует.

Остеохондроз — это преждевременное старение позвоночного столба. Болезнь возникает из-за недостаточной физической активности и неполноценного питания. Также медкомиссия внимательно относится к заболеваниям кожи, отметил Канушин.

Специалист призвал регулярно проходить диспансеризацию, чтобы обнаруживать заболевания на ранних стадиях.

"Выявление и контроль за серьезным заболеванием позволит медкомиссии в военкомате грамотно определить категорию годности к военной службе и не призывать в армию с непризывными заболеваниями", — добавил Канушин.

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